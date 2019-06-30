Хамство, истерики, угрозы: как Украина пыталась не допустить возвращения РФ в ПАСЕ

Несмотря на яростное сопротивление украинских депутатов, в среду депутаты ПАСЕ вернули право голоса российской делегации, отобранное у России в 2014 году. И не просто вернули, а приняли поправки в регламент, которые исключают любую форму дискриминации для нашей делегации.

И, похоже, событие это гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Ведь речь идет о важнейшем прецеденте: впервые за 5 лет с начала смуты на Украине и санкционного давления на Россию с нашей страны снята часть политических ограничений, причем снята на наших условиях, без выполнения европейских требований.

Чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ, украинская делегация пошла на все. В арсенале у Украины - знакомый набор приемов, отработанных еще на заседаниях Верховной рады: откровенное хамство, истерики, обвинения и даже угрозы. Украинские делегаты, похоже, воспринимают ПАСЕ как биту для борьбы с Россией, и уже открыто диктуют европейским коллегам, что можно говорит, а что нет.

Выступление представителя Сербии депутаты Незалежной сорвали уже традиционным способом. После выпадов депутата Гончаренко проголосовать за возвращение России хотелось даже сомневающимся членам ПАСЕ. Чтобы затянуть процесс, украинские депутаты сочинили больше 220 поправок. Взятые с потолка предложения парламентариям со всей Европы пришлось рассматривать девять часов. После бесконечных выпадов украинцев гнев европейцев обрушился уже на представителей Незалежной, в результате украинские поправки не прошли. Глубокой ночью большинством голосов европарламентарии приняли резолюцию, решением которой Россия снова оказалась в ПАСЕ. Из 190 присутствующих депутатов 118 поддержали это решение, 62 - против, и еще 10 воздержались.

«Вы хотите, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, поскольку хотите защитить право россиян обращаться в Европейский суд? Возможно, вы забыли, что есть решение Конституционного суда РФ, который признал решение Европейского суда необязательными для исполнения? Вам не защита прав русских нужна, а их деньги. Потому что вместо того, чтобы ограничить чиновничьи аппетиты и сократить численность депутатов, вы хотите, чтобы Россия заплатила свой вклад. Вы или слепые, или дураки, или продажные», - заявил лидер радикальной партии Украины Олег Ляшко.

В продажности или слабоумии Ляшко обвинил представителей Германии, Австрии, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Сербии и других стран. Едва ли не всех, к кому в объятия так стремится Украина. Днем позже резолюцию опротестовали Украина и Грузия, но решение было однозначным: Россия возвращает полномочия в парламентской ассамблее в полном объеме. И с этого момента начинается второй акт спектакля: украинско-европейская идиллия трещит по швам - голосовавшие против Эстония, Литва, Латвия, Грузия и Украина в знак несогласия театрально покинули зал заседания.

Позже украинские активисты пикетировали здание ассамблеи. В Киеве небольшая агитбригада провела весьма вялую акцию у посольств стран, голосовавших за возвращение России. Обвиняя европейские государства в продажности, активисты бросали отпечатанные на дешевом принтере бумажки с изображением российских рублей у входа в диппредставительства.

Реакция на решение ПАСЕ на Украине вообще оказалась невнятной - президент страны Владимир Зеленский, видимо, не желая усугублять неприятную ситуацию, ограничился сожалением в социальной сети.

«Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», - написал Зеленский.

Внутри самой Украины наблюдается оголтелая русофобия из инструмента давления на Запад. На фоне исторического провала в ПАСЕ открытый конфликт президента Зеленского и главы МИД Павла Климкина уже не кажется таким чем-то серьезным. Причиной ему послужила нота Москвы, направленная Киеву, в которой сообщалось, что суд над 24 украинскими моряками продолжается. Климкин в ответ потребовал исполнить постановление международного трибунала по морскому праву и отпустить задержанных, но президента в известность не поставил. Зеленский пребывал вне себя от ярости.

«Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины», - написал он.

Климкин ответил Зеленскому в социальной сети статусом из лексикона девочек подросткового возраста.

«На самом деле - все понятно, а вот по общению - есть вопросы. Весь дипломатический мир знает, где меня искать. Как говорится, меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть. Или что-то перепутали», - написал Климкин.

Также в украинском обществе наблюдается серьезный раскол. На днях Киевский суд принял неслыханно дерзкое для современной Украины решение - отменить постановление местных властей о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича. И это буквально взорвало украинское националистическое болото.

«Они превратили даже улицы уже в “разделяй и властвуй”. Вот то, что Порошенко так здорово делал пять лет - он нас делил по языку, по религии и так далее. Уже улицами начали, потом номера домов: по нечетным будут жить настоящие украинцы, по четным - зрадники украинского народа. Я имею в виду - ну, дойдет до полного абсурда», - заявил украинский журналист Андрей Пальчевский.

Бытовое хамство и нетерпимость украинских националистов уже давно являются головной болью европейских курортов. Руководство отеля на Греческом острове Каламос выгнало целую группу украинских туристов, которые вывешивали украинские флаги и националистическую символику на балконах - похоже, Европа от засилья Украины просто устала.