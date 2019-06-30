«Я буду там»: Макрон согласился приехать в Москву на 75-летие празднования Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в Россию на празднование 75-летия Победы в следующем году.

«Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду», - сказал глава Франции.

В интервью Первому каналу Макрон добавил, что празднование 75-летия Победы имеет значение и для его страны, передает ТАСС.

«Мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся», - добавил президент Франции.

Президент России Владимир Путин пригласил мировых лидеров в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке.