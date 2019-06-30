Путин поручил Шойгу при необходимости привлечь армию к борьбе с наводнением под Иркутском

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу при необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

«В продолжение ночного совещания в Братске по теме ликвидации последствий паводков Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к работе МЧС в случае необходимости», - цитирует ТАСС Пескова.

Масштабное наводнение настигло Иркутскую область. Катастрофа случилась из-за того, что проливные дожди совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, в зоне затопления находится 31 населенный пункт. По данным региональных властей, затоплено 27 участков дорог протяженностью более 200 километров, разрушено 15 мостов.

По информации МЧС, в результате паводка пострадал 351 человек, 97 из них были госпитализированы. Во время наводнения погибли пять человек, двое считаются пропавшими без вести.