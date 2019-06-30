Сливовые дожди, «странная» Меркель и переговоры в кулуарах: чем запомнился G20 в Осаке

Центром мировой политики на этой неделе стала Япония. В пятницу и субботу в городе Осака проходил саммит «Большой двадцатки» - встреча лидеров двадцати ведущих стран мира. Традиционно на таких глобальных встречах обсуждается множество самых разнообразных тем, но наше внимание, конечно, было приковано к двусторонней встрече Путина и Трампа. Особых иллюзий и надежд относительно этой встречи никто уже не питал, ибо все мы помним, как два года подряд после таких встреч отношения Москвы и Вашингтона только ухудшались. И это при том, что сами переговоры и общение проходило более чем благостно.

Возможно, виной тому был грандиозный прессинг, который Трамп испытывал у себя на родине со стороны американского истеблишмента - посмотрим, что будет на этот раз, но факт остается фактом: иллюзий уже не осталось. И даже Владимир Путин по итогам встречи тоже признал, что перед саммитом испытывал определенный скепсис.

Мокрые, но довольные - такими на японскую землю ступали лидеры «двадцатки». Страну накрыли сливовые дожди - как раз сейчас поспевает слива, отсюда и название. Перед осадками в Осаке оказались равны все. Мир облетели кадры, как главы государств, объем ВВП которых превышает половину мирового, спешат к кортежам под неспасающими зонтами.

В преддверии саммита Осаку парализовало. Таких мер безопасности город еще не знал. Передвигаться на автомобилях невозможно, дороги перекрыты, закрыты станции метро. Район красных фонарей тоже закрыт. А ведь в последний раз такое было тридцать лет назад - во время похорон императора Хирохито. Но это все-таки было. А чтобы на вокзалах нельзя оставить вещи в камерах хранения - такого здесь не случалось никогда.

Но камеры хранения- это еще полбеды. Настоящая беда - это когда японцы не могут выбросить мусор. Все контейнеры с улиц убрали, а те, которые остались, например, в метро, просто закрыли. Вот такая бдительность ради саммита.

Но лидеры «двадцатки» этого, конечно, не видели. Кортежи один за другим несутся на насыпной остров Сакисима, где каждого встречает премьер-министр Абэ. На неизбежном совместном фотографировании одними из последних свои места заняли Владимир Путин и Дональд Трамп. К месту сбора они подошли вместе, общались без переводчика и похлопывали друг друга по плечу. На групповом фото обратила на себя внимание Меркель - она стояла с краю и была единственной из лидеров, кто почему-то решил не махать фотографам.

Можно сколько угодно рассуждать о целесообразности подобных саммитов, что нечего на них обсуждать, слишком уж разнообразен состав участников - и все это будет и правдой, и неправдой. Подлинная ценность подобных форумов - не в красивой картинке торжественных церемоний, она в переговорных комнатах, где лидеры один на один, за закрытыми дверями ведут предметный разговор. Здесь, а не на общих заседаниях и принимаются все решения.

И именно в этих кулуарах и состоялась главная двусторонняя встреча саммита. Встреча Путина и Трампа. Ажиотаж невероятный. На кадрах явно неофициальной съемки советник Трампа по нацбезопасности Болтон пьет кофе, а сам Трамп, придя заранее, лично инструктирует американскую делегацию. При этом все время энергично жует мятную конфету.

Владимира Путина Дональд Трамп встречает своим знаменитым рукопожатием, рывком притягивая к себе.

Секунды шли - а они просто сидели и слушали, как щелкают затворы фотоаппаратов. Больше журналистов эта переговорная комната вместить была не способна. В какой-то момент Трамп не выдержал: «Как будто это церемония вручения Оскара, так глупо».

Глупо было предполагать, что американские журналисты не выкрикнут набивший оскомину вопрос: скажет ли Трамп Путину не вмешиваться в американские выборы. А Трамп, такое ощущение, только этого и ждал. Словно издеваясь над теми, кого он называет фейк-ньюс, он указывает в сторону российского президента и произносит с улыбкой: «Не вмешивайтесь в наши выборы».

С их последней встречи прошел год, за который много чего случилось - например, односторонний выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, и не случилось - сворачивание развязанной Вашингтоном санкционной кампании. Но для Трампа как будто ничего этого и не было.

«У нас будет интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы, как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы. И все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые есть между нами», - сказал американский президент. «Не могу не согласиться с господином президентом. Нам есть, о чем поговорить. Все темы обозначены. Мы давно не виделись, еще со времен встречи в Хельсинки», - добавил Владимир Путин.

На этом открытая часть переговоров завершилась. Но журналисты нагнетали ажиотаж, не оставляя попыток задавать вопросы. А поскольку у каждого был свой вопрос, получилась такая полифония, что разобрать что-либо в этом многоголосье было решительно невозможно. В итоге, не без труда, службе протокола удалось всех выпроводить.

Потом Трамп скажет, что встреча прошла отлично. Путин в оценках более сдержан. На итоговой пресс-конференции президент России сообщает подробности переговоров.

«Хорошая встреча: деловая, прагматичная. Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес», - отметил президент России.

Один из таких вопросов - о стратегическом вооружении. Договор об СНВ-III дышит на ладан, потому что США до сих пор не определились, будут ли они его продлевать.

«Что касается СНВ‑III, то поручили министерствам иностранных дел - с нашей стороны это господин Лавров, со стороны Соединенных Штатов господин Помпео - чтобы они начали по этим вопросам консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора об СНВ-III, я пока не знаю, об этом пока рано говорить, но эту тему мы обсуждали», - заявил Владимир Путин.

А еще страшный сон американской прессы - президент России пригласил американского лидера в Москву! На 75-ю годовщину дня Победы. И Трамп вроде бы даже согласился.

«Мы с уважением относимся к нашим партнерам, мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников во времена борьбы с нацизмом. Поэтому мы будем рады, если приглашение будет принято. Если нет - это не критично. Мы эту дату отметим достойно в любом случае», - сказал президент России.

Такое же приглашение Путин направил Макрону, с которым также была отдельная встреча. Французский президент поприветствовал российского главу государства на русском.

В перерывах между заседаниями «двадцатки» у президента России - двусторонние переговоры. На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Сальманом договорились продлить ограничение добычи нефти минимум на полгода.

С президентом Египта Ас-Сиси обсудили подготовку к саммиту Россия - Африка, который пройдет в октябре в нашей стране. С президентом Эрдоганом говорили о поставке Турции С-400 и увеличении турпотока.

А вот с уходящим премьером Британии Терезой Мэй договориться о чем-либо было крайне сложно. Да и как, если Мэй с ходу заявила о невозможности нормализации отношений, поскольку видит в России угрозу. Но зачем тогда надо было вообще встречаться?

«У нас и не было намерения совершать никаких агрессивных действий в отношении кого бы то ни было. Это иллюзия, это стремление выдать желаемое за действительное, а желаемое - для того, чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы. Действия России в отношении наших зарубежных партнеров всегда будут зеркальными - как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили», - подчеркнул Владимир Путин.

На итоговой пресс-конференции журналисты напомнили Путину и о его недавнем интервью газете Financial Times. Тогда президент заметил, что права людей с нетрадиционной ориентацией в России не ущемляются. Но на Западе посчитали это лукавством. Такое мнение, например, выразил британский певец Элтон Джон.

«Я его очень уважаю, он гениальный музыкант. На самом деле он же ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается, я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное, абсолютно непредвзятое. У нас есть закон, за который нас все "шпыняют" - это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое. Сейчас чего только нет. Шесть или пять полов напридумывали: трансформеры, или - я даже не понимаю, что там такое. Дай бог здоровья всем. Проблема не в этом. Проблема в том, что эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству. Надо быть более лояльными, быть открытыми и транспарентными», - уверен Владимир Путин.

Запомнится саммит еще и странным поведением Ангелы Меркель, которая на встрече с Путиным, видимо, от усталости, запуталась и не сразу поняла, куда идти. Российский президент подсказал.

Усталость наваливалась и на журналистов. Хотя организаторы развлекали их в пресс центре, как могли. И все равно засыпали, кто где мог. В пресс-центре постелили искусственный газон и повесили гамаки, чтобы собраться с силами, если понадобится.

Высоких гостей форума развлекали в историческом замке Осаки. Бал правили знаменитые японские барабанщики. Трамп, прибывший в Японию без жены Мелании, расцеловал жену президента Аргентины, а позже, на торжественном приеме, поднимали бокалы за хозяина встречи, за гостей, за успех саммита. Трамп пил то ли вино, то ли колу из винного бокала, Владимир Путин - чай из своего уже знаменитого стакана-термоса.

По итогам саммита лидеры выразили готовность модернизировать мировую торговую систему и перезагрузить ВТО. Соответствующую декларацию подписали все участники. Хотя бы здесь было полное единодушие - редкое по нынешним временам.