Кремль: впервые услышали взаимность от Трампа

Россия впервые на встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа почувствовала ответную реакцию со стороны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи.

«Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента», - сказал представитель Кремля в интервью телеканала «Россия-1».

По его словам, Путин и Трамп на переговорах уверенно говорили о продолжении контактов на высшем уровне.

Кроме того, как отметил Песков, Путин с самого начала говорил о необходимости проведения встречи с Трампом.

«Путин говорил с самого начала о своей готовности и о необходимости проведения встречи на высшем уровне. Слишком много проблем, которые нужно решать, с другой стороны танго можно танцевать только вдвоем. Поэтому мы до последнего ждали подтверждения наших американских коллег», - сказал он в интервью Первому каналу.

Москва констатировала «конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, которое находится на очень низком уровне». Также Россия увидела «готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями», подчеркнул Песков.

Напомним, в первый день форума G20 в Осаке, 28 июня, прошла встреча глав России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин пригласил своего американского коллегу приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы.