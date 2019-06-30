В пострадавших районах Приангарья свыше 3000 человек обратились в пункты соцзащиты

Почти три тысячи человек обратились за помощью в пункты социальной защиты после наводнения в Приангарье. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В настоящее время рядом с затопленными территориями открыты 26 пунктов приема продуктов, вещей и предметов первой необходимости, первые партии гумпомощи уже направлены. Также ведется формирование списков пострадавших для оказания финансовой помощи, их число достигает 5000 человек.

Сейчас специалисты выезжают на пострадавшие территории, привозят продукты питания, одежду, лекарства. Смотрят, кому нужно восстановить документы, оказывают психологическую помощь пострадавшим людям.

«Также принимают от населения заявления и документы на выплаты. В консультационные пункты обратились около 3000 человек», - сказано в сообщении на сайте правительства.

В Приангарье из-за паводка действует режим ЧС. В зоне затопления находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек под водой оказались 1,7 тысячи домов, где живут свыше 9 тысяч человек. Как сообщало правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог, протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов.

По данным чрезвычайного ведомства, в результате ЧС в Иркутской области пострадал 351 человек, 97 пострадавших госпитализированы. Жертвами наводнения стали пять человек, двое считаются пропавшими без вести.