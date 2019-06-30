В МЧС назвали причину масштабного наводнения в Приангарье

Сложная паводковая обстановка в Приангарье произошла из-за того, что проливные дожди совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна. Об этом заявил журналистам начальник регионального главка МЧС Валентин Нелюбов.

Он рассказал, что с 25 июня в Иркутской области сложилась сложная, паводкоопасная обстановка на реках, которые являются левыми притоками Ангары.

«Связано это было с тем, что фронт осадков, который проходил, сложился вместе с таянием снегов в горах Восточного Саяна, после чего реки, которые берут начало в горах, создали опасные условия для жизнедеятельности населенных пунктов», - приводит слова Нелюбова ТАСС.

Он отметил, что в воскресенье поступили данные о повышении уровня воды в реке Бирюса в населенном пункте Сереброво Тайшетского района, туда отправили группу спасателей.

Напомним, в Приангарье из-за масштабного наводнения действует режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время в зоне затопления находится 31 населенный пункт. Под водой оказались 1,7 тысяч домов, где живут более 9 тысяч человек. По данным регионального правительства, затоплено 27 участков дорог, протяженностью свыше 200 километров, разрушено 15 мостов.

По данным чрезвычайного ведомства, в результате паводка в Приангарье пострадал 351 человек, 97 пострадавших были госпитализированы. Жертвами наводнения стали пять человек, двое людей считаются пропавшими без вести.