Марсоход запечатлел на Красной планете таинственный белый свет

Космическое агентство NASA опубликовало фотографии, сделанные марсоходом Curiosity на Красной планете. На кадрах было запечатлено необъяснимое явление, пишет Neatorama.

Снимок был сделан 16 июня и отправлен на Землю. Ученые пока не могут объяснить появление белого света, так как сразу после того, как был сделан снимок, он пропал.

В 2013 году марсоход сделал снимок белого света, который исследователь Джастик Маки охарактеризовал как «вспышку от поверхности породы, отражающей Солнце».

Марсоход Сuriosity прибыл на Красную планету 6 августа 2012 года для исследования марсианского климата и геологии.