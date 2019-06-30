Впервые для широкой публики: сверхточный комплекс «Панцирь-СМ»

Среди новинок «Армии-2019» - новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ». Ранее его демонстрировали только специалистам на закрытых площадках.

В отличие от своего предшественника - комплекса «Панцирь-С1» - новый ЗРПК оснащен более точными и скоростными ракетами.

По сравнению с предыдущей моделью дальность действия комплекса возросла вдвое и составляет 40 км. Прицельная станция ЗРПК позволяет распознавать противника на дистанции до 75 км.

Комплекс базируется на шасси «Торнадо», что обеспечивает установке повышенную проходимость и защищает экипаж от стрелкового оружия и подрывов фугасов.

Сейчас комплекс проходит государственные испытания. Планируется, что они завершатся в 2021 году.