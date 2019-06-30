Беспилотник снял обед огромного синего кита: видео
Кит плавал у поверхности воды и поглощал добычу.
© Видео: gentside.co.uk © Фото: gentside.co.uk
Специалисты Университета Орегона смогли запечатлеть редкие кадры огромного синего кита, который плавал рядом с поверхностью воды, передает Gentside
На видео видно, как кит поворачивался на бок, чтобы поглощать добычу. Представители этого вида питаются в основном крилем - мелкими ракообразными, образующими скопления в поверхностных слоях воды.
За синими китами очень сложно наблюдать в обычных условиях. Но благодаря биспилотникам, которые работают гораздо тише вертолетов, удалось заснять уникальное видео.
Синий кит - самое крупное современное животное. Его длина достигает более 30 метров, а масса может превысить 150 тонн.