Беспилотник снял обед огромного синего кита: видео

Специалисты Университета Орегона смогли запечатлеть редкие кадры огромного синего кита, который плавал рядом с поверхностью воды, передает Gentside

На видео видно, как кит поворачивался на бок, чтобы поглощать добычу. Представители этого вида питаются в основном крилем - мелкими ракообразными, образующими скопления в поверхностных слоях воды.

За синими китами очень сложно наблюдать в обычных условиях. Но благодаря биспилотникам, которые работают гораздо тише вертолетов, удалось заснять уникальное видео.

Синий кит - самое крупное современное животное. Его длина достигает более 30 метров, а масса может превысить 150 тонн.