Американская компания SpaceX потеряла связь с тремя спутниками из 60 в рамках миссии Starlink, сообщает Business Insider.

«Три спутника, которые первоначально установили связь с Землей, больше не функционируют и будут пассивно сходить с орбиты», - заявил представитель компании.

При этом, 57 спутников Starlink до сих пор обмениваются данными с земными станциями компании. Отмечается, что компания собирается вернуть с орбиты еще два спутника, чтобы утилизировать их.

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась 22 февраля прошлого года. Тогда Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B.