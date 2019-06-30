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В Иркутской области возможен новый приток воды

Александра Романовская
01:31 30.06.2019
По сообщениям синоптиков, приток воды в некоторых районах области может снова возникнуть 6-7 июля из-за новых осадков.
© Видео: Tonwise, Youtube © Фото: p_tulun Вконтакте

Синоптики прогнозируют новые ливневые дожди в Иркутской области 6 и 7 июля.  Об этом на совещании, которое проходило в Братске 29 июня, сообщил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко.

Кроме того, Яковенко подчеркнул, что пик паводка во многих районах уже прошел 29 июня, отметив, что уровень воды снизился на сорок сантиметров. 

Глава Росгидромета также пояснил, что произошедшее в Приамурье ЧП – редкое явление: с 1936 года похожая ситуация возникает только в четвертый раз.

Владимир Путин отметил, что следующее совещание по ситуации в Иркутской области состоится 3 июля в Москве.

«Соберу, тех, кого посчитаю необходимым, для того, чтобы понять, как складывается ситуация и как организована работа», - сказал президент РФ.

Ранее стало известно, что в результате наводнения пострадало 353 человека, из них – 32 ребенка.

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