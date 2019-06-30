C-350 во всей красе: кадры с форума «Армия-2019»
Данная ЗРС способна способна одновременно отражать удары различных различных средств воздушного нападения вкруговую.
© Видео: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует кадры представленной на форуме «Армия-2019» пусковой установки зенитной ракетной системы С-350 «Витязь».
ЗРС С-350 предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.
Данная ЗРС способна способна одновременно отражать удары различных различных средств воздушного нападения вкруговую по всем диапазонам высот и полета - от предельно малых до больших.
С-350 может работать автономно, а также в составе группировки ПВО.