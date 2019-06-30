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Орбакайте отреагировала на слухи, что она - мать детей Пугачевой и Галкина

Валентина Пескова
12:48 30.06.2019
Некоторые СМИ сообщили, что певица могла стать донором яйцеклеток для детей своей матери.
Орбакайте отреагировала на слухи, что она - мать детей Пугачевой и Галкина
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press

Певица Кристина Орбакайте в своем аккаунте в Instagram опубликовала скриншот последних новостей интернет-СМИ, в которых упоминается ее имя. Особо «удачные» заголовки она обвела красным фломастером. Так, в них попали «горячие новости» о том, что певица якобы является матерью детей своей собственной матери, Аллы Пугачевой. В другой же подборке сообщалось, что «Орбакайте с Пугачевой живут, как кошка с собакой», и что «Пугачева довела Орбакайте до седых волос».

© orbakaite_k, Instagram

«Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша желтая "пресса" превосходит себя)). Всем хорошего вечера», - написала Орбакайте, сопроводив запись смеющимися смайликами.

Подписчики ее поддержали, правда, посетовали, что ведь находятся люди, кто все же верит подобным «веселеньким заголовкам».

«Боже мой, какая чушь! Что только не придумает про людей эта желтая пресса!!!! Будем смеяться вместе от такой желтизны...», - написала одна из поклонниц певицы.

«Как сказала бы моя бабушка: "Милая! НЕ реагируй!")», - заметила другая.

«Кристина, Вы еще к этому не привыкли? Им же писать больше не о чем», - поддержала еще одна подписчица.

Напомним, детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина выносила суррогатная мать. Двойняшки Лиза и Гарри родились 18 сентября 2013 года. Позже Алла Борисовна сама призналась, что 18 лет назад, когда она еще физиологически могла родить ребенка, она заморозила свой биоматериал для возможного появления на свет детей в будущем.

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