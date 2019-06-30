СМИ: новый пресс-секретарь Трампа пострадала в драке журналистов

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в потасовке между представителями американской и северокорейской прессы, которая случилась во время встречи лидеров США и КНДР - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter рассказал журналист CNN Джим Акоста, он входит в пул Белого дома.

«Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, они пытались оттолкнуть представителей пресс-пула Белого дома, чтобы занять лучшую позицию для освещения встречи Трампа и Кима. У Гришэм небольшие ушибы», - сообщил он.

Сегодня, 30 июня, на военно-демаркационной линии, которая разделяет Корейский полуостров, прошли переговоры лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи.

К демилитаризованной зоне вместе с Трампом прибыл глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин. После рукопожатий и церемонии фотографирования лидеры провели встречу в «Доме мира» в пункте Пханмунджом.