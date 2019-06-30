Американский штат «утонул» в мухах-поденках

Бесчисленное количество мух-поденок охватило северную часть штата Огайо. Несмотря на дискомфорт, который они причиняют местным жителям, рой насекомых считается совершенно безвредным, передает Sputnik.

Местные жители выкладывают в соцсети фото, где «ковер» из поденок закрывает машины, землю. Насекомых так много, что их заметили и метеорологические радары.

По словам специалистов из Университета Огайо, такие количество мух-поденок наблюдается только в том случае, если находящееся рядом озеро Эри абсолютно чистое.

Поденки - древний отряд крылатых насекомых. Сейчас учеными описан 3281 их вид. Они распространены практически по всему земному шару. Их личинки развиваются в воде. Представители группы имеют две пары сетчатых прозрачных и очень тонких крыльев, а на конце брюшка - три или две длинные тонкие хвостовые нити.