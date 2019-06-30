Украинские силовики оставляют свои позиции в Донбассе: видео

Отмечается, что за последнее время это не первая позиция, оставленная украинскими военными. По словам ополченцев, бойцы ВСУ покидают их из-за недоукомплектованности украинских подразделений, а также из-за нежелания выполнять «преступные приказы своего командования».

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.