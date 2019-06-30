Украинские силовики оставляют свои позиции в Донбассе: видео
Бойцы ВСУ ушли и оставили на своей позиции под Новоалександровкой в Донбассе лишь украинский флаг.
© Видео: Analytical Network News Agency, Youtube © Фото: Analytical Network News Agency, Youtube
Военнослужащие ДНР сняли видео с брошенной позиции бригады ВСУ в районе Новоалександровки, заявив, что украинские силовики оставили ее.
Как сообщает агентство «Анна Ньюс», бойцы ополчения решили проверить позицию украинских военных, и оказалось, что она заброшена. ВСУ оставили только украинский флаг.
Отмечается, что за последнее время это не первая позиция, оставленная украинскими военными. По словам ополченцев, бойцы ВСУ покидают их из-за недоукомплектованности украинских подразделений, а также из-за нежелания выполнять «преступные приказы своего командования».