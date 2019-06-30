Опубликовано видео задержания экс-жены Цеповяза

Появились кадры задержания бывшей жены члена «банды Цапка» Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

Экс-супругу Цеповяза задержали 29 июня. Ее подозревают в вымогательстве. По мнению защиты, дело против Стришней - заказное: таким образом у нее пытаются отобрать бизнес. Бывшая жена Цеповяза владеет агропредприятием ОПХ «Слава Кубани». Там прошли обыски.

Вячеслав Цеповяз отбывает наказание в колонии Амурской области. Он приговорен к 19 годам и 10 месяцам заключения. Следствие считает, что он был участником банды Цапков. Она действовала в станице Кущевская с 1998 по 2010 годы.