Истребитель-бомбардировщик ВВС Индии столкнулся со стаей птиц: видео

В Сети опубликовано видео инцидента с участием истребителя-бомбардировщика Jaguar ВВС Индии, который произошел утром 27 июня.

В сообщении пресс-службы в Twitter говорится, что самолет совершил взлет с авиабазы Амбала в штате Харьяна на севере страны. Сразу после этого произошло столкновение истребителя-бомбардировщика со стаей птиц.

Отмечается, что вышел из строя один из двигателей самолета, после этого летчик произвел сброс контейнеров с учебными боеприпасами и подвесных топливных баков, которые после падения на землю взорвались.

Летчик сумел посадить самолет на одном двигателе.

Истребителем-бомбардировщиком управлял молодой летчик. Командование отметило, что его действия были верными и позволили сохранить его жизнь, боевую машину, а также избежать жертв среди мирного населения. Если бы летчик не сумел быстро сориентироваться в сложившейся ситуации, самолет мог рухнуть на жилые кварталы, которые расположены в районе авиабазы.