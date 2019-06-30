Пожар на ярмарке в Магнитогорске полностью ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание на городской ярмарке в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Челябинской области.

«Тридцатого июня в 10.21 по местному времени (8.21 мск) пожар ликвидирован на центральной городской ярмарке: город Магнитогорск, ул. Грязнова 57», - сказано в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что для ликвидации последствий возгорания привлекалось 90 человек, 29 единиц техники, в том числе от ведомства – 58 человек и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар на центральной городской ярмарке произошел в Магнитогорске в ночь на 30 июня. Загорелись рыночные павильоны на площади в 2.3 тысячи кв. метров. Из-за сильного ветра и позднего сообщения о случившемся пожар быстро распространился. При происшествии никто не пострадал.