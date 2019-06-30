Летние лагеря могут принять детей из пострадавших от наводнения районов в Приангарье

Российские летние лагеря отдыха готовы принять детей из пострадавших от наводнения населенных пунктов Приангарья. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь министра просвещения России Андрей Емельянов, сообщает РИА Новости.

«Мы рассматриваем возможность направления детей в наши лагеря, в первую очередь "Океан", но "Артек" и "Орленок" предварительно готовы тоже принять детей», - заявил он.

По его словам, минпросвящения работает в контакте с местными властями и спасательными службами, чтобы понять потребность.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил организовать для детей из пострадавших районов отдых в летних лагерях по всей территории страны.

По информации чрезвычайного ведомства, в результате ЧС в Приангарье пострадал 351 человек, 97 пострадавших госпитализированы. В результате паводка пять человек погибли, двое считаются пропавшими без вести. В 48 населенных пунктах 4042 дома оказались под водой, в них проживают 9919 человек.