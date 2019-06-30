В Росгидромете рассказали о погоде в Иркутской области на неделю

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде на неделю в Иркутской области.

«Там с Монголии идет очень жаркий воздух. А от Хабаровска через Владивосток и до Читы — холодный. На этом контрасте создаются атмосферные фронты, и такая ситуация стоит уже с 21 июня. За это время там выпало более 200 миллиметров осадков. Подобное в данной местности бывает редко. Все осадки собрались в Ангаре и прилегающих реках, пойма затопилась и все деревни, которые были в поймах, попали под воду», - цитирует Цыганкова RT.

По его словам, погода не изменится, пока сохранится контраст температур. В области до 6 июля ежедневно будет выпадать около 1-2 миллиметров осадков, 3 июля выпадет до 5 мм. Ожидается единственный день без дождя - это 1 июля. Такая погода замедлит спад воды, который потихоньку начался.

«Сейчас атмосферный фронт стоит над Красноярском и проходит через Улан-Удэ по югу. Дожди идут южнее Иркутска, в Бурятии, Забайкальском крае. Циклон, который в районе Красноярска, движется в сторону Байкала. Пока у них там небольшие осадки. Температуры высокие, дневные — порядка +27…+29 °С, и это примерно до 6 июля. Ночные температуры — порядка +14…+15 °С, высокое давление, переменная облачность», - заявил синоптик.

В Иркутской области уже посчитали ущерб сельскому хозяйству от паводка. Замминистра сельского хозяйства России Максим Увайдов на совещании, которое провел президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье в Братске, заявил, что сумма составляет около 300 миллионов рублей.

В регионе введен режим ЧС. Из подтопленных районов, по данным МЧС, эвакуирован 1161 человек. В результате наводнения в Иркутской области 5 человек погибли, еще двое пропали без вести.