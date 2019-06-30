В подтопленных районах Иркутской области начали проверять рост цен

В подтопленных районах Иркутской области ведутся рейды по проверке сообщений о необоснованном росте цен. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, Тулунской межрайонной прокуратуры совместно с представителями службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проводят контрольные мероприятия по предотвращению необоснованного роста цен на продукты питания», - говорится в сообщении.

Добавляется, что Служба потребрынка региона работает с торговыми организациями на предмет исключения случаев завышения цен.

Ранее сообщения о росте цен поступили из практически полностью ушедшего под воду Тулуна. Об этом ТАСС сообщил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. По его словам, местное население сообщило о том, что цена за батон выросла до 100 рублей.

Наводнение в Иркутской области началось из-за проливных дождей. В регионе ввели режим ЧС. По данным МЧС, из подтопленных районов эвакуирован 1161 человек. Пять человек погибли, еще двое считаются пропавшими без вести, кроме того, порядка 100 человек госпитализированы. Пострадавшим от наводнения начали выплачивать компенсации.