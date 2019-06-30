Эсминец США вошел в Черное море

Американский эсминец Carney вошел в акваторию Черного моря для участия в военно-морских учениях Sea Breeze 2019. Об этом сказано в сообщении на сайте Шестого флота США.

Таким образом, эсминец ВМС США вошел в Черное море в пятый раз.

На своем борту Carney имеет крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Корабль должен прибыть в порт Одессы уже 30 июня, так как учения стартуют 1 июля.

Маневры Sea Breeze 2019 пройдут на суше, в море, под водой и в воздухе. В них примут участие 19 стран. Всего задействуют 32 судна и 24 самолета.