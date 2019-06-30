Названа сумма ущерба от наводнения в Иркутской области

Ущерб сельскому хозяйству Иркутской области в пострадавших от паводка районах составил около 300 миллионов рублей. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов на совещании в Братске.

По словам чиновника, площадь посевов зерновых в пострадавших районах составила 24 тысячи гектаров, подтоплено порядка 6 тысяч гектаров. Площадь подтопления посевов кормовых культур в районах паводка исчисляется 3,5 тысячами гектаров.

«Утрачено 767 тонн зерна», - цитирует Увайдова ТАСС.

В зоне паводка оказались 30 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций, свыше 5 тысяч единиц крупного рогатого скота. По предварительным оценкам, погибли 140 голов скота, 42 лошади и 56 свиней.

Напомним, власти региона уже начали выплачивать пострадавшим компенсации. По словам Увайдова, окончательные выплаты фермеры смогут получить, когда будут подсчитаны все потери и разрушения после схода воды.

В ночь на воскресенье в городе Братске президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в подтопленных районах. По информации МЧС, из зоны бедствия были эвакуированы 1161 человек, пять человек погибли, двое пропали без вести.