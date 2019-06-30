Из-за паводка около 30 тысяч жителей Приангарья остаются без света

В Приангарье из-за наводнения около 30 тысяч человек в остаются без электричества.

«Без электроснабжения остаются около 29 700 (22 510) человек. Мощность отключенных потребителей - 7,0 (6,2) МВт», - сказано в материалах Минэнерго, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В Иркутской области из-за наводнения в пяти районах действует режим ЧС. Там подтоплены 1,7 тысячи жилых домов, в которых проживает 4,2 тысячи человек. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуированы 1161 человек, двое пропали без вести, пятеро погибли.

Вчера, 29 июня, в городе Братске президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обозначил главные задачи по преодолению последствий наводнения в Иркутской области.