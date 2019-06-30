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За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных

Александра Арсентьева
10:31 30.06.2019
Спасатели патрулируют затопленную территорию жилого сектора города, они снимают с возвышенностей и крыш домашних животных.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

«Совместными усилиями только за сутки были спасены более 100 животных. Некоторых из них отдают прямо в руки хозяевам», - заявили ТАСС в ведомстве.

Собки и кошки, чьих хозяев пока не нашли, будут отправлены в иркутский питомник.

В МЧС рассказали, что, спасатели патрулируют затопленную территорию жилого сектора города, они снимают с возвышенностей и крыш домашних животных. Также из подтопленных построек выводят крупный рогатый скот.

По состоянию на утро воскресенья в Приангарье остаются подтопленными 1,7 тысяч жилых домов, в которых проживают 4,2 тысяч человек, в 28 населенных пунктах. Под водой находятся пять участков автодорог. 1,3 тысяч человек размещены в 15 пунктах временного пребывания размещены.

Наводнение в Иркутской области началось из-за проливных дождей, в области введен режим ЧС. В ночь на воскресенье в городе Братске президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в подтопленных районах. По информации МЧС, из зоны бедствия были эвакуированы 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. По информации Минздрава, свыше 500 человек обратились за медпомощью, почти 100 госпитализированы.

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