Трамп и Ким Чен Ын обменялись приглашениями в Вашингтон и Пхеньян

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить северокорейского лидера Ким Чен Ына в Соединенные Штаты. С такими словами американский президент выступил в демилитаризованной зоне между двумя Кореями на встрече с лидером КНДР, сообщает телеканал CNN.

На вопрос журналистов о готовности пригласить северокорейского лидера посетить США Трамп ответил:

«Я бы пригласил его прямо сейчас. Я думаю, это историческое событие, великий день для всего мира», - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о готовности пригласить северокорейского лидера.

Как сообщило агентство Kyodo, Ким Чен Ын также пригласил американского президента в Пхеньян.

В воскресенье лидеры двух государств встретились в приграничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе. После этого они удалились на переговоры на южнокорейской стороне. Трамп заявил, что для него стало честью быть первым американским президентом, который пересек границу КНДР.