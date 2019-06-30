В Минобороны подвели итоги масштабной проверки боеготовности

Министерство обороны России подводит итоги масштабной проверки боеготовности. Она началась в понедельник, 24 июня, по решению Верховного главнокомандующего.

Подготовку военнослужащих проверяли на 35 полигонах в трех военных округах - Центральном, Южном и Восточном. Были задействованы отдельные соединения ВДВ и Северный флот.

Всего к маневрам привлекли 150 тысяч военнослужащих, 20 тысяч единиц военной техники, 35 кораблей и 500 различных самолетов: от беспилотников до всепогодных истребителей.

Результаты проверки помогут оценить степень готовности к учениям «Центр-2019», которые должны состояться в сентябре.