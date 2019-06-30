«Дух доверия»: в Минобороны рассказали о количественных и качественных показателях «Армии-2019»

Юбилейный пятый Международный военно-технический форум «Армия-2019» еще не завершил свою работу, но уже можно говорить о том, что он стал самым масштабным за свою историю. Об успехах мероприятия в этом году «Звезде» рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны генерал-майор Андрей Гончаров.

«Форум не закончен, но уже сейчас, по итогам пяти дней форума можно смело констатировать, что мы бьем все свои собственные рекорды и превзошли все предполагаемые результаты», - заявил Гончаров.

По его словам, это касается числа предприятий и организаций, которые приняли участие в выставке, количества вооружения и военной техники в демонстрационной программе, а также объема научно-деловой программы. На форуме в этом году выросло и количество иностранных гостей, официальных делегаций и национальных экспозиций. Несмотря на плохую погоду в предыдущие дни, наблюдается и рост числа посетителей.

Говоря о результатах работы «Армии-2019» Гончаров отметил и качественный показатель форума.

«Я бы назвал его доверие. Духом доверия пронизана вся атмосфера данного форума. Это доверие наших международных партнеров по военно-техническому сотрудничеству к Российской Федерации, доверие предприятий оборонно-промышленного комплекса к Министерству обороны. И конечно, доверие наших граждан, гражданского общества к нашим вооруженным силам, к армии как к надежным защитникам», - добавил Гончаров.

Международный форум «Армия-2019» открылся 25 июня. Сегодня он завершит свою работу.