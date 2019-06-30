Контракты на триллион рублей: итоги работы форума «Армия-2019» в цифрах

Такую аудиторию собирают разве что финальные матчи Чемпионата мира по футболу. Только в день открытия Международного военно-технического форума «Армия-2019» его посетило почти 50 тысяч человек, и все они так или иначе связаны с армией: военные эксперты, ученые, разработчики и производители военной техники.

В своем вступительном слове на открытии форума министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул динамику развития военно-промышленного комплекса и интерес к нему многих стран мира.

«Первооткрывателями новой выставочной площадки в 2015 году стали 818 компаний, которые презентовали около 7,5 тысяч своих разработок. Сегодня уже свыше 1300 предприятий представляют здесь 27 тысяч образцов своей продукции. Хочу отметить, что вопреки санкциям, которые вводились, чтобы затормозить в том числе научно-технический прогресс в России, предприятия оборонно-промышленного комплекса не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития», - отметил министр.

Кратно увеличилось и предложение: тщательно ведется отбор самых достойных образцов. Военным специалистам предлагаются новейшие решения в самых разных областях - от авионики до улучшения быта в полевых армейских лагерях, от высокоточного оружия до передовых разработок по кибербезопасности. И, конечно, высоким гостям форума из 120 стран все это демонстрируется в комплексе.

В павильонах парка «Патриот» показывают настоящий парад военно-технических инноваций. Один из экземпляров - новейший тренажер, который позволяет десантникам отработать все нештатные ситуации, которые могут произойти при прыжке с парашютом. Другая новинка - станция радиоразведки на беспилотном вертолете. Третий аппарат, наоборот, устраняет беспилотники неприятеля.

Будущее за прорывными технологиями - это на собственном примере доказывают операторы научных рот. Одно из центральных мест в экспозиции занимает павильон технополиса «Эра», который открылся в Анапе меньше года назад. Но уже может похвастаться новейшими разработками в области робототехники и современного программного обеспечения.

На многих площадках форума идут переговоры с иностранными делегациями. К примеру, с Лаосом достигнута договоренность о проведении совместных маневров.

«В декабре впервые в истории в Лаосе пройдут танковые учения наших двух стран. Кроме этого мы вместе с российскими специалистами будем проводить у нас разминирование местности», - рассказал замминистра обороны, начальник генерального штаба армии Лаоса Сувон Лыангбунми.

В рамках форума «Армия-2019» говорилось и о возрождении России после развала СССР. По словам Министра обороны Сергея Шойгу, наша страна вернула себе статус второго мирового полюса. И это не нравится Западу. Но невоенное противостояние с Западом после распада СССР не прекращалось ни на секунду. Пример тому - непрекращающиеся кибератаки на Россию, о чем рассказал первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

«Сегодня значение киберопераций нельзя недооценивать. Мы регулярно сталкиваемся с попытками воздействия и атаками на инфоресурсы министерства обороны, и даже на телеканал "Звезда"», - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Форум «Армия-2019» является как раз той площадкой, где вырабатывается дальнейшая стратегия укрепления обороноспособности страны. Две его главные премьеры представляли тяжелую технику: новейшее самоходное орудие для десантных войск «Лотос» и комплекс ПВО «С-350». «Лотос» разрабатывается для замены в артиллерии ВДВ самоходок «Нона». Это орудие мощнее, быстрее, а главное - умнее предшественника, конструкторы заложили возможность дистанционного управления и ведения огня. С-350 «Витязь» пойдет на замену в войсках систем С-300В, и способен поражать все существующие и перспективные воздушные цели, в том числе малозаметные, а также крылатые ракеты.

Всего на форуме «Армия-2019» заключили около полусотни контрактов. На церемонии подписания присутствовали Владимир Путин и Сергей Шойгу. Общая сумма всех подписанных соглашений составила свыше триллиона рублей.

Одна из крупнейших в мире выставок вооружения и техники в этот раз превзошла сама себя. Размеры перспективной экспозиции увеличились в два раза. И это лишь в открытой для посетителей части форума. Следом за деловой программой - так называемый день открытых дверей. Сегодня последний день, когда совершенно любой может сфотографировать и даже потрогать приглянувшиеся ему экспонаты.