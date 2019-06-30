Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР

Американский лидер Дональд Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.

Историческую встречу двух лидеров транслирует в прямом эфире южнокорейское телевидение.

Трамп и Ким Чен Ын встретились на демаркационной линии в демилитаризованной зоне на межкорейской границе и пожали друг другу руки, после чего американский и северокорейский лидеры пересекли границу КНДР и вернулись на южную сторону демилитаризованной зоны.

Президент США заявил, что для него стало честью быть первым пересекшим границу Северной Кореи.

В ходе встречи с военнослужащими США и Южной Корее ранее Трамп заявил, что его визит в демилитаризованную зону на Корейском полуострове планировался несколько месяцев.

«Мы уехали с саммита G20, и я пообещал южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину, который является моим другом, что мы должны увидеть демилитаризованную зону», - сказал он.

Однако только 29 июня он договорился о встрече с северокорейским лидером. Трамп позвонил Ким Чен Ыну и спросил, «не хочет ли он, чтобы мы поприветствовали друг друга», потому что лидеры двух стран «не виделись со Вьетнама».