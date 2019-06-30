В Приамурье создадут комиссию по ликвидации последствий паводка

В Иркутской области создадут правительственную комиссию по устранению последствий паводка. Соответствующее поручение отдал президент России на совещании, которое состоялось в Братске 29 июня.

Владимир Путин отметил, что комиссию возглавит вице-премьер Виталий Мутко.

«Считаю необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, с целью координации работ местных, региональных, федеральных органов власти, для своевременного восстановления транспортной, энергетической социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан, создать правительственную комиссию», - заявил Путин.

Ранее стало известно, что в пяти муниципальных районах области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском - подтоплены больше четырех тысяч домов.

Погибло пять человек, 97 человек госпитализированы, судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка. Всего в результате наводнения пострадало 353 человека, 32 из них – дети.