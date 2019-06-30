Бывшая жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Наталья Стришняя, бывшая жена «члена банды» Цапков Вячеслава Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве в субботу, 29 июня, пишет ТАСС. По словам ее адвоката Эдуарда Чургулия, 30 июня женщине изберут меру пресечения.

Защита Стишней считает, что дело заказное, подобным способом определенные лица пытаются завладеть ее бизнесом. Помимо Натальи, задержан ее брат Иван. На территории агропредприятия, принадлежащего Стришней - ОПХ «Слава Кубани», прошли обыски.

Адвокат утверждает, что предприниматель по фамилии Исюк обвинил Наталью в том, что она, ее брат и кущевский бизнесмен Федор Стрельцов в 2010 году якобы вымогали крупную денежную сумму в офисе ОПХ «Слава Кубани». С его слов, женщина начала работать в агрофирме только в 2011 году, а с потерпевшим не знакома. Сейчас ей по условиям брачного договора принадлежит предприятие.

Вячеслав Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. По версии следствия, он является одним из участников банды Цапков, которая действовала в станице Кущевская с 1998 по 2010 год. Суд приговорил его к 19 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.