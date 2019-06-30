Детей из пострадавших районов Иркутской области отправят в летние лагеря

Владимир Путин поручил отправить детей, пострадавших во время подтопления в Иркутской области, в летние лагеря.

«Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря. В том числе в другие регионы. Младшие дети должны быть размещены вместе с родителями», - подчеркнул президент РФ.

Кроме того, Путин отметил, что полпред уже доложил о ходе работы по согласованию этих позиций с руководителями близлежащих регионов.

Совещание, на котором обсудили ситуацию в Иркутской области, проходило в Братске 29 июня.

Ранее стало известно, что в Иркутскую область из Подмосковья вылетел самолет с 30 тоннами гуманитарной помощи на борту.