На «Армии-2019» представили экзоскелет для больных с нарушенными функциями ног

Российская лаборатория «Мехатронные системы» на форуме «Армия-2019» представила свою новую разработку: экзоскелет, который будет применяться в медицине для лечения больных с нарушенными функциями ног. Разработка, которая в будущем будет производиться на мощностях концерна «Алмаз-Антей», представлена в версии для взрослого человека и для ребенка.

Основная функция экзоскелета - реабилитационная. Он поможет восстановиться больным после инсульта, больным ДЦП, а также получившим травмы ног.

«Этот экзоскелет, по сути, является роботом. Больной, облачившись в него, не напрягая свои мышцы (вернее, он и не в состоянии напрягать, потому что у него нарушены эти функции), с помощью команд этому роботу сможет вставать, перемещаться и двигаться естественной походкой. Таким образом, делается попытка восстановления этих функций - связи между мозгом человека и нашими исполнительными механизмами, мышцами наших конечностей. Практика показывает, что этот способ реабилитации очень эффективен», - рассказал руководитель научного направления лаборатории «Мехатронные системы» Игорь Кудрявцев.

По словам специалиста, сегодня подобные разработки ведутся в лабораториях многих стран, активно работает в этом направлении Китай. Поэтому в ближайшее время рынок будет очень насыщен такого рода экзоскелетами.

Экзоскелет перемещается параллельно с конечностями человека, поэтому его не стоит путать с бионическими протезами. Последние устанавливаются на человеке после утраты какой-либо конечности - руки или ноги. Но в перспективе российские специалисты планируют представить и такие разработки - роботизированные протезы рук и ног.