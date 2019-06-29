Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»

Президент США Дональд Трамп назвал российского коллегу Владимира Путина «прекрасным парнем», а прошедшую в Осаке встречу «отличной».

Российский и американский президенты встретились в японской Осаке в рамках G20, их переговоры длились полтора часа. Путин и Трамп побеседовали о международной торговле, Сирии, Турции, Китае, Украине, а также по вопросам разоружения и стратегической стабильности.

«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», - заявил президент США ВГТРК.

По словам Дональда Трампа, им с Путиным удалось достигнуть многого и даже начать обсуждать торговлю, так как «между Россией и США, двумя великими державами, должна быть торговля». Президент Соединенных Штатов еще раз подчеркнул, что это была «прекрасная встреча», а Путин – «необычайный человек».

В конце их переговоров Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву на 75-летний юбилей Победы, который пройдет 9 мая 2020 года.