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Новый импульс: Россия и Турция смогут расширить инвестиционное сотрудничество

Татьяна Полуказакова
09:03 29.06.2019
Главы двух стран провели переговоры на полях саммита G20 в Японии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ

Россия и Турция могут расширить инвестиционное сотрудничество. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их встреча состоялась в Японии, где сейчас проходит саммит G20.

Страны реализуют крупные двусторонние проекты. Кроме того, Турция примет участие как страна-партнер в выставке «Иннопром», которая пройдет в июле в Екатеринбурге. Владимир Путин отметил рост и товарооборота между РФ и Турцией - на 16% в прошлом году.

«Мы с вами знаем, что с обеих сторон у нас достаточно солидный объем инвестиций по 10 миллиарда долларов, и сейчас, думаю, это надо ускорить. Мы решаем вопрос о создании инвестиционной платформы в объеме 900 миллиона евро», - цитирует президента России РИА Новости.

Владимир Путин отметил и высокий туристический поток из нашей страны в Турцию. В прошлом году был установлен рекорд - 6 миллионов человек. Доход Турции, по словам президента РФ, составил 5 миллиардов долларов. Развитию этого направления будет способствовать и программа перекрестного года культуры и туризма.

В свою очередь, Эрдоган назвал интерес туристов из России стимулом для этой отрасли. Он также добавил, что в последнее время турецко-российским отношениям был дан новый импульс.

Президент Турции отметил и реализацию проекта АЭС «Аккую».

«Имеет большое значение сдача в 2023 году в эксплуатацию первой части АЭС. Но с другой стороны, мы придаем большое значение, чтобы неядерное оборудование было обеспечено с турецкого рынка», - заявил Эрдоган.

На двусторонней встрече он также подчеркнул, что для Турции имеет большое значение договоренность о сотрудничестве с РФ в области вооружения. И добавил, что закупка российских С-400 «Триумф» идет по плану.

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