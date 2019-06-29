В Иркутской области прорвало дамбу на Оке
Местным жителям рекомендовано покинуть свои дома, для них подготовлены пункты временного размещения.
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Прорыв дамбы произошел на реке Ока в Куйтунском районе Иркутской области. Администрация района рекомендует местным жителям покинуть свои дома.
По словам представителя спикера регионального заксобрания Сергея Соколова, в зоне подтопления оказались 300 человек.
«Большинство выезжают к родственникам», - цитирует чиновника ТАСС.
Для тех, у кого нет возможности уехать, подготовлены пункты временного размещения.
Ранее сообщалось о паводке в Иркутской области, начавшемся из-за проливных дождей. Под воду ушли сотни жилых домов, мосты и дороги. Десятки населенных пунктов оказались изолированными от внешнего мира. Полностью эвакуирован город Тулун. В регионе введен режим ЧС.