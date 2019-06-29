Юрия Шатунова увезли на скорой перед концертом в Новороссийске

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, которого накануне госпитализировали в Новороссийске, рассказал о том, как ему помогли медики.

Со сцены во время концерта в Новороссийске певец поблагодарил врачей, которые помогли ему справится с зубной болью. Он отметил, что за несколько часов до концерта у него сильно разболелся зуб, обезболивающие не помогали, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

«Приехали клевые девчонки. Быстро все организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня», - сказал Шатунов.

Звезда 90-х предположил, что без врачей концерт в городе мог бы и не состояться. По его словам, стоматологи качественно поставили на зуб пломбу, причем совершенно бесплатно.