Юрия Шатунова увезли на скорой перед концертом в Новороссийске
Звезду 90-х и исполнителя хита «Белые розы» забрали на «скорой» с сильной зубной болью прямо перед концертом.
© Видео: ssmp_nvrsk, Instagram © Фото: ssmp_nvrsk, Instagram
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, которого накануне госпитализировали в Новороссийске, рассказал о том, как ему помогли медики.
Со сцены во время концерта в Новороссийске певец поблагодарил врачей, которые помогли ему справится с зубной болью. Он отметил, что за несколько часов до концерта у него сильно разболелся зуб, обезболивающие не помогали, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.
«Приехали клевые девчонки. Быстро все организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня», - сказал Шатунов.
Звезда 90-х предположил, что без врачей концерт в городе мог бы и не состояться. По его словам, стоматологи качественно поставили на зуб пломбу, причем совершенно бесплатно.