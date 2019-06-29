«Тревожный звонок»: Порошенко прокомментировал встречу Путина и Трампа

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев впервые не был предупрежден о встрече главы России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в Японии.

«Отсутствие звонка - это очень тревожный звонок для всех нас», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, в течение последних пяти лет «никому и в голову не пришло о чем-то о нас и без нас договориться» с Россией.

«Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами», - добавил бывший президент.

В первый день работы саммита G20 в Осаке Владимир Путин провел переговоры с Дональдом Трампом. Их беседа продлилась почти 1,5 часа. На встрече обсудили вопросы международной торговли, ситуации в Сирии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва констатирует «готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями».