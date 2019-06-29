Следствие назвало основную версию взрыва газа в Коврове

В управлении Следственного комитета по Владимирской области назвали основную версию случившегося в Коврове, в результате произошел взрыв газа в пятиэтажном доме.

«В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники», - сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники СКР обнаружили в квартире третьего подъезда пятиэтажного дома № 1/2 по улице Зои Космодемьянской, где произошел хлопок газа, вырванные соединительные шланги, подходящие к плите и водонагревательной колонке. Это, по мнению следователей, и стало причиной утечки газа. Хлопок газа привел к пожару, в результате чего погиб глава семьи, а его супруга и сын сильно пострадали.

Всего в ЧП пострадали 11 человек, среди которых и сотрудники МЧС, и сотрудники МВД. Все они были госпитализированы. Жители дома были эвакуированы в гостиницу, так как существует угроза обрушения здания, поскольку в доме разрушена межквартирная перегородка между двумя квартирами на первом этаже.