При хлопке газа в Коврове пострадали сотрудники МЧС и МВД

Не менее 11 человек пострадали в результате хлопка газа в пятиэтажном доме в Коврове, двое из которых них - в реанимации, еще один человек погиб. В основном пострадали сотрудники полиции и МЧС, пишет ТАСС со ссылкой на главного врача ковровской станции медицинской скорой помощи Александра Коптева.

«С места происшествия с ожогами и травмами поступили пострадавшие, в основном это сотрудники полиции и МЧС. Те, кто работал на месте происшествия», - уточнил он.

В региональном СУ СК пояснили, что стражи порядка находились в момент хлопка газа около дома во время патруля. Всего пострадали четыре сотрудника МВД.

«Машину задело волной. Полицейские пострадали, царапины от разбитых стекол. Полицейская машина находилась там во время патруля, она случайно оказалась на месте», - отметили в ведомстве.

По словам пресс-секретаря губернатора, жители дома были переселены в гостиницу. Ситуация находится на контроле у администрации. Кроме того, после того, как выяснят масштаб случившегося, будет установлен размер выплат пострадавшим.