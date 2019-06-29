Число пострадавших при хлопке газа в Коврове выросло до 11

Количество пострадавших при хлопке газа в Коврове во Владимирской области выросло до 11 человек, двое из которых находятся в реанимации, один человек погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врача скорой помощи.

По его словам, среди пострадавших есть и сотрудники полиции и МЧС России. Как сообщили в региональном СУ СК, четыре полицейских получили царапины от разбитых стекол, так как находились около дома в машине во время патруля и их задело волной.

«С места происшествия с ожогами и травмами поступили пострадавшие, в основном это сотрудники полиции и МЧС. Те, кто работал на месте происшествия», - рассказал медик.

Жители дома, в котором произошел хлопок газа, были переселены в гостиницу.

Напомним, в Коврове Владимирской области в жилой пятиэтажке произошел хлопок газа. Следствие выяснило, что в квартире находился мужчина с родителями, в результате ЧП погиб глава семьи, а его супруга и сын сильно пострадали.