Додон пообещал «не играть» с людьми Плахотнюка

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что одним из рисков для безопасности страны является отсутствие консенсуса и диалога внутри властей Молдавии. Об этом лидер страны заявил в интервью телекомпании «Мир».

По словам Додона, премьер-министру, спикеру и депутатам нужно наладить общение между собою, поскольку в настоящее время у всех ветвей власти наблюдается разное видение управления страной. Для этого будет подписан специальный документ.

«Поэтому мы договорились, что в ближайшее время создадим документ, который подпишут президент, премьер, спикер и все депутаты из парламентского большинства, в котором мы определим задачу на среднесрочную перспективу, какие законы мы принимаем. Мы договоримся и подпишемся, что не будем играть с демократами, не будем оттуда перехватывать депутатов, как делал Плахотнюк. Вот у нас есть 61 депутат, у социалистов есть 35 - вот так и останется. Потому что желаний нас расколоть будет очень много», - заявил Додон.

Президент Молдавии также добавил, что документ, о котором идет речь, будет подписан в течение ближайшей недели или десяти дней. А в том случае, если работать вместе у властей все-таки не получится, Додон должен будет встретиться с премьер-министром страны и договориться о том, что они пойдут на досрочные парламентские выборы. Они будут организованы по новым правилам и с новым ЦИКом.