Ураган повалил деревья на стоящие машины в пробке в Татарстане: видео

Мощный ураган обрушился на Татарстан, в результате чего пострадали Альметьевск, Бугульма, Нурлат, Дрожжановский и Лениногорский районы региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

В Альметьевске водители попали в ураган в тот момент, когда шквалистый ветер валил высокие деревья на дорогу и машины, стоящие в пробке. Один из очевидцев опубликовал ролик, снятый в эпицентре урагана. Он был записан из кабины грузовика. На кадрах видно, как падают деревья, в итоге одно из них рухнуло на лобовое стекло и их транспортного средства. Как отмечает ИА «Татар-информ», участники урагана отделались испугом.

© МЧС РФ по Татарстану

Отмеачется, что сильный ветер в Альметьевске вырвал с корнем деревья, а также сорвал с нескольких домов куски кровли, были повреждены с десяток автомобилей.

© МЧС РФ по Татарстану

В поселке Поташная Поляна пострадала Конно-спортивная школа, в Нурлате повредилась крыша склада, в Бугульме на BMW ветром сорвало элемент крыши размером в 4 кв. м., в Лениногорском районе ветром сорвало крышу школы. При этом, никто не пострадал.