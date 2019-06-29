В Коврове произошел взрыв газа в жилом доме

В городе Ковров Владимирской области после раздавшегося хлопка от взрыва произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Зои Космодемьянской. Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу МЧС в 00.08. На место оперативно выехала пожарная бригада. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК во взаимодействии со специалистами МВД. Как сообщает Следственный комитет, в квартире во время пожара находились взрослый мужчина и его родители.

«В результате произошедшего погиб глава семьи, его супруга и сын получили серьезные травмы, им оказывается медицинская помощь», - отмечается на сайте СК.

Также в результате ЧП госпитализирована пожилая женщина, которая проживала на первом этаже в квартире второго подъезда. Она пострадала в результате реакции от волны раздавшегося хлопка.

В качестве основной версии случившегося следствие рассматривает неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники. В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили на кухне в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке вырванные соединительные шланги, что послужило причиной утечки газа, скоплению его паров в помещении и наступлению взрыва.

Количество и данные о пострадавших уточняются.