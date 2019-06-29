«Политика малых шагов»: Додон рассказал о задачах в Приднестровье

Молдавия должна выполнить те обязательства, которые ранее были обещаны, так называемая «политика малых шагов» в Приднестровье, заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью телекомпании «Мир».

Отвечая на вопрос о том, как Молдавии, учитывая новую коалицию в стране, удастся продвинуться в ситуации с Приднестровьем, Игорь Додон отметил, что сначала надо сделать обещанное, чтобы «все работало».

«Здесь нужно подходить очень прагматично. Ставить себе сверхзадачи по поводу реинтеграции страны быстро в ближайшее время в рамках этой конъюнктуры не стоит, потому что неоднозначная позиция насчет этого вопроса и внутри этой хрупкой коалиции, которую мы создали. Здесь торопиться категорически нельзя», - отметил президент Молдавии.

По его словам, за последние два года удалось добиться решения многих проблем, связанных с Приднестровьем.

«Мы будем сосредоточивать свое внимание на выполнение тех обязательств, которые уже достигнуты. За последние два года мы добились того, что решили проблему по телефонии. Мы дали нейтральные номера на транспорт, который зарегистрирован в Приднестровье. Мы начали признавать дипломы вузов в Приднестровье. Мы решили проблему с сельхозземлей», - добавил Додон.

Молдавский лидер отметил, что все эти вопросы очень важны, власти страны «должны их решить, и то, что договорились, надо сделать так, чтобы оно работало», подчеркнул он.

«Политика малых шагов. Можно сделать в экономике что-то дополнительно. Можно сделать по свободному доступу наших граждан на левом берегу, потому что с правого берега они свободно приезжают. Если решить эти проблемы, я уверен, мы приблизимся и к вопросам реинтеграции», - заключил Додон.

При этом, молдавский президент сказал, что реинтеграция - это не вопрос повестки дня для страны на данном этапе.