Все расходы под контролем: Булгаков рассказал о системе ГСМ в Вооруженных силах РФ

Система контроля расхода ГСМ в скором времени будет передавать все данные по расходам топлива и других ресурсов в Национальный центр управления обороной. Об этом рассказал «Звезде» заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков. По сути, система поможет узнать все, вплоть до того, сколько в каждом конкретном «КамАЗе», состоящем на балансе Вооруженных сил РФ, осталось топлива.

«Это называется автоматизированная система управления обеспечения. И задачи, которые поставлены министром обороны, мы фактически на них выходим. Что это такое? Это - чтобы уйти от тех письменных документов, которые готовились раньше: отчеты, донесения, справки и так далее. Чтобы это все подготовить, надо было в каждой воинской части с каждой машины узнать расход. Потом все это сложить воедино и сказать: вот этот вот батальон или рота израсходовала столько-то горючего - дизельного топлива, бензина. Сейчас эта система учета контроля горючего включает в себя установленные датчики на каждой машине. И в автоматическом режиме данные снимаются у начальника службы горючего той или иной воинской части, за воинскую часть в автоматическом режиме сбрасывает в дивизию, дивизия - в армию, армия - в округ, округ - в Национальный центр начальнику главного центрального управления», - объяснил Булгаков.

По словам замминистра, подобные системы можно использовать не только в вопросах учета топлива, но и в рамках контроля продовольствия и даже для снятия показаний с счетчиков в зданиях.