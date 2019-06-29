Додон рассказал, как из Украины вывозили тонны янтаря контрабандой в Гонконг

Глава Молдавии Игорь Додон рассказал в интервью телеканалу «Мир» о случаях контрабандного провоза янтаря из Украины через молдавский аэропорт.

«Еженедельно контрабандой из Украины вывозили две тонны янтаря. Незаконно на Украине в шахтах добывали, потом незаконно контрабандой в Молдову, и отсюда под видом свинца или каких-то материалов самолетами официально в Гонконг», - заявил он.

Кроме того, лидер Молдавии подчеркнул, что за происходящим стояли люди из демократической партии и отметил, что на данный момент разбирается в слоившейся ситуации.

«Когда начальник таможни, который ушел в отставку, говорит, что он не знал, или пограничники из аэропорта, что они не знали, как можно не знать об этом? Когда в аэропорту были отдельные въезды, которые вообще не проверялись и машины сразу заезжали к самолетам, туда загружали и куда-то вылетали», - рассказал Додон.

В беседе с журналистом Додон подчеркнул, что намерен «жестко бороться» с проблемой контрабанды.